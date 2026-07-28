Italia, avanza la candidatura di Ranieri come direttore tecnico: Malagò lo vuole in coppia con Mancini

Nazionale, avanza forte la candidatura di Claudio Ranieri come DT: Malagò vuole ripartire dalla coppia con Mancini— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo due stagioni, Artem Dovbyk lascia la Roma e approda al Bologna. L'attaccante ucraino, mai al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027...
Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio...
Altro colpo in entrata per la Roma femminile di Mister Piovani. Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto di Bianca Vergani. La calciatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ecco...
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