Italia, avanza la candidatura di Ranieri come direttore tecnico: Malagò lo vuole in coppia con Mancini

La nazionale italiana sta vivendo ore di caos. La coppia composta da Maldini e Leonardo ha fatto un passo indietro dopo solamente pochi giorni a causa del mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, sta cercando di ricomporre la situazione ma inevitabilmente dovrà partire da altri uomini. L'ex presidente del Coni, come riportato da Gianluca Di Marzio, vorrebbe Claudio Ranieri come direttore tecnico. L'ex allenatore della Roma, che ha rifiutato la nazionale lo scorso anno quando era impegnato nel ruolo di Senior Advisor con il club giallorosso, prenderebbe il posto di Paolo Maldini. Per la panchina, invece, il nome scelto da Malagò è quello di Roberto Mancini.

Nazionale, avanza forte la candidatura di Claudio Ranieri come DT: Malagò vuole ripartire dalla coppia con Mancini — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026