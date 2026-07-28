Calciomercato Roma, dall'Africa: l'Aston Villa ha messo gli occhi su El Aynaoui

Neil El Aynaoui, dopo un Mondiale giocato da protagonista con il suo Marocco, piace a diversi club europei. La Roma, infatti, potrebbe ritrovarsi in casa l'oggetto del desiderio di molte squadre. Nelle scorse settimane si è registrato l'interesse di diversi club di Premier League, ma uno su tutti sembra aver puntato con maggior forza il numero 8 giallorosso ed è l'Aston Villa. La squadra guidata da Emery cerca un sostituto di Tielemans, ceduto al Manchester United per 42 milioni di euro.

La formazione vincitrice dell'ultima Europa League, come riportato dal sito, ha messo gli occhi su El Aynaoui e sta monitorando la situazione. Non solo, perché anche altri club di Premier seguono il centrocampista marocchino. La Roma guarda interessata e attende eventuali offerte.

(africasoccer.com)