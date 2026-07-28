Dipendenti ricollocati dalla Roma: giovedì annunciato uno sciopero

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma starebbe pensando, secondo le informazioni riportate dal giornalista, a Abde Ezzalzouli del Betis. Il marocchino, classe 2001, è fondamentalmente un'ala sinistra che può giocare serenamente...
In un'intervista che verrà rilasciata integralmente domani, Daniele De Rossi ha confessato cosa ha passato nel momento in cui è stato esonerato dalla Roma: "Ero inca... nero. Avevo i miei "nemici" e m...
Nicolas Raskin secondo le informazioni arrivate oggi sarebbe entrato nel mirino della Roma. E si parlava anche di un interesse del Villarreal. Secondo quanto arriva dalla Spagna, sul centrocampista de...
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