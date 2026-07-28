Dipendenti ricollocati dalla Roma: giovedì annunciato uno sciopero

Secondo quanto riportato dal sito, sarebbe stato annunciato uno sciopero dei dipendere della Roma per giovedì 30 luglio. Il motivo è quello di protestare contro il ricollocamento nei di merchandising di dipendenti che avevano altre mansioni

A luglio - si legge - 38 dipendenti (su circa 300 della società) provenienti dalla comunicazione e dal marketing, ma anche dalla segreteria sportiva e da altri settori, erano stati spostati nei negozi, con ruoli legati alla vendita di magliette e merchandising.

Secondo i dipendenti e i sindacati l’operazione è in realtà una sorta di «licenziamento collettivo mascherato», cioè una mossa per spingerli ad andarsene, mettendoli a fare un lavoro completamente estraneo alle loro competenze e per cui non sono stati formati.

(Il Post)