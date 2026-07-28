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Dipendenti ricollocati dalla Roma: giovedì annunciato uno sciopero

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di R.P.
martedì, 28 luglio 2026 alle 20:49
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Secondo quanto riportato dal sito, sarebbe stato annunciato uno sciopero dei dipendere della Roma per giovedì 30 luglio. Il motivo è quello di protestare contro il ricollocamento nei di merchandising di dipendenti che avevano altre mansioni
A luglio - si legge - 38 dipendenti (su circa 300 della società) provenienti dalla comunicazione e dal marketing, ma anche dalla segreteria sportiva e da altri settori, erano stati spostati nei negozi, con ruoli legati alla vendita di magliette e merchandising.
Secondo i dipendenti e i sindacati l’operazione è in realtà una sorta di «licenziamento collettivo mascherato», cioè una mossa per spingerli ad andarsene, mettendoli a fare un lavoro completamente estraneo alle loro competenze e per cui non sono stati formati. 
(Il Post)
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