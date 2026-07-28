Calciomercato Roma: D'Amico pensa a Ezzalzouli del Betis. Ma c'è anche il Newcastle

Exclusiva. La Roma piensa en Abde Ezzalzouli, del Betis. pic.twitter.com/lYGODjLToO— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 28, 2026
Come riferito negli scorsi giorni #Ezzalzouli è nella lista della #ASRoma@tempoweb https://t.co/Q2JaL956ue— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 28, 2026
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