De Rossi: "Quando la Roma mi ha esonerato ero nero. Prima dei derby vomitavo"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma starebbe pensando, secondo le informazioni riportate dal giornalista, a Abde Ezzalzouli del Betis. Il marocchino, classe 2001, è fondamentalmente un'ala sinistra che può giocare serenamente...
Secondo quanto riportato dal sito, sarebbe stato annunciato uno sciopero dei dipendere della Roma per giovedì 30 luglio. Il motivo è quello di protestare contro il ricollocamento nei di merchandising...
Nicolas Raskin secondo le informazioni arrivate oggi sarebbe entrato nel mirino della Roma. E si parlava anche di un interesse del Villarreal. Secondo quanto arriva dalla Spagna, sul centrocampista de...
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