De Rossi: "Quando la Roma mi ha esonerato ero nero. Prima dei derby vomitavo"

In un'intervista che verrà rilasciata integralmente domani, Daniele De Rossi ha confessato cosa ha passato nel momento in cui è stato esonerato dalla Roma: "Ero inca... nero. Avevo i miei "nemici" e mi sentivo battuto in una battaglia che non ho avuto tempo di combattere".

E poi: "Ma non ho mai voluto far capire che stavo rosicando. L'ho fatto solo una volta in una conferenza stampa alla Spal e me ne sono pentito. Ho lavorato tanto su queste cose".

Sui derby: "Non ho sofferto nessuna partita se non i derby. Prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa. La mia storia con la Roma non è stata perfetta, ma non si meritava un finale con degli strascichi".

(Cronache di Spogliatoio)