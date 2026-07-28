Calciomercato Roma: per Nusa trattativa dura ma non impossibile

#Nusa-#Roma: trattativa dura, ma non è ancora il momento di dire “impossibile”. Su #Ezzalzouli del #Betis, pista già emersa nei giorni scorsi, la valutazione è 55 milioni più bonus https://t.co/nc0mjP2FtR— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 28, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Belghali lascerà il Verona in questa sessione di mercato. Su di lui al momento c'è il forte interesse del Venezia. Il terzino destro classe 2002 però è nel mirino della Roma e dell'Inter ma pure del...
Alla Roma piace Fresneda, spiega il giornalista nel video, ma oltre al terzino si pensa anche all'esterno offensivo d'attacco. Il profilo che stuzzica dalle parti di Trigoria è quello di Ezzalzouli d...
Ci sarebbe anche il Newcastle sulle tracce di Ezzalzouli secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. I bianconeri d'Oltremanica sarebbero pronti a piazzare un'offerta di 50 milioni di euro per...
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