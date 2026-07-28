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Calciomercato Roma: dalla Spagna, su Ezzalzouli c'è anche il Newcastle

Mercato
di R.P.
martedì, 28 luglio 2026 alle 22:39
ezzalzouli
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Ci sarebbe anche il Newcastle sulle tracce di Ezzalzouli secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. I bianconeri d'Oltremanica sarebbero pronti a piazzare un'offerta di 50 milioni di euro per il marocchino che interessa anche alla Roma. 
Secondo quanto si legge i dirigenti inglesi vorrebbero accelerare per questa operazione e, i soldi, di certo non mancano visto che ci sono state delle uscite importanti che hanno rimpolpato le casse. 
(Fichajes.net)
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