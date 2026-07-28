Calciomercato Roma: dalla Spagna, su Ezzalzouli c'è anche il Newcastle

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Belghali lascerà il Verona in questa sessione di mercato. Su di lui al momento c'è il forte interesse del Venezia. Il terzino destro classe 2002 però è nel mirino della Roma e dell'Inter ma pure del...
La Roma cerca l'esterno, dopo aver preso Castro. E rimane anche Nusa, a quanto pare, nel mirino. Secondo le informazioni del giornalista la trattativa è dura ma è ancora presto per dire impossibile. S...
Alla Roma piace Fresneda, spiega il giornalista nel video, ma oltre al terzino si pensa anche all'esterno offensivo d'attacco. Il profilo che stuzzica dalle parti di Trigoria è quello di Ezzalzouli d...
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