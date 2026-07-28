Calciomercato Roma: dalla Spagna, su Ezzalzouli c'è anche il Newcastle

Ezzalzouli secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. I bianconeri d'Oltremanica sarebbero pronti a piazzare un'offerta Ci sarebbe anche il Newcastle sulle tracce disecondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. I bianconeri d'Oltremanica sarebbero pronti a piazzare un'offerta di 50 milioni di euro per il marocchino che interessa anche alla Roma.

Secondo quanto si legge i dirigenti inglesi vorrebbero accelerare per questa operazione e, i soldi, di certo non mancano visto che ci sono state delle uscite importanti che hanno rimpolpato le casse.

(Fichajes.net)