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Bahoya altra idea. Nusa apre a Gasp

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 7:40
Bahoya
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Jean-Mattéo Bahoya è una saetta, uno di quelli forse ancora troppo discontinuo nel suo rendimento eppure capace di creare costantemente la superiorità numerica in attacco. Dal manuale secondo Gasp, che da un anno ormai si sgola nelle segrete stanze del mercato per avere un calciatore così, uno che possa insomma rompere gli equilibri aggiungendo velocità e imprevedibilità all'attacco, è spuntato come un coniglio dal cilindro un nuovo profilo che la Roma considera adatto per caratteristiche, costi e prospettive. L'ala francese, dribblomane con la passione per gli assist, ha compiuto 21 anni a maggio e ha già calcato il palcoscenico della Champions e dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte (78 match coi tedeschi), il club che nel 2024 lo ha pescato dall'Angers. Valutazione? Circa 25 milioni di euro. Bahoya ha la stessa età di Nusa, ma non ancora il suo standing di calciatore di livello internazionale. (...) I Friedkin non vogliono investire cifre importanti per calciatori che hanno più di 24 anni. Ecco l'interrogativo principale, ancora non risolto: meglio sborsare i cosiddetti 50 o 60 milioni per un attaccante già pronto oppure spenderne qualcuno in meno per uno con un potenziale altrettanto importante ma ancora da affinare? I 35 milioni più bonus spesi per Castro, sulla carta un vice Malen, lasciano pensare che le risorse per poter sognare in grande ci siano. Allo stato attuale delle cose, Nusa va ancora considerato il piano A. Il calciatore ha già aperto al trasferimento in giallorosso: giocherebbe la prossima Champions anche restando a Lipsia, però il progetto di Gasperini lo intriga di più. (...) la Roma continua a seguire Abde Ezzalzouli del Betis, 24enne che fa gola anche al Newcastle, senza dimenticare Mbaye, il funambolo diciottenne del Psg, talmente stimato nel suo ambiente che Luis Enrique vorrebbe mandarlo a fare esperienza in un club che gioca una grande competizione europea (la Roma risponde all'esigenza) mantenendo però il controllo sul suo cartellino tramite un diritto di ricompra. Mbaye è nell'orbita del potente agente Mendes, con il quale la Roma ha aperto da tempo un canale. Ma nei giorni scorsi dall'Inghilterra hanno registrato i primi interessamenti di Liverpool e Chelsea. Anche Sauer del Feyenoord, 20 anni, resta nella lista dei graditi. Nel frattempo, Alajbegovic non ha ancora scelto il proprio futuro: il talento bosniaco è finito sulla bocca di molti nel corso dell'estate, dal Milan all'Atalanta, passando per il Chelsea e la Juve: dal giro Roma, però, non è mai definitivamente uscito, non fosse altro perché a Trigoria hanno manifestato già dalla primavera (con Massara ancora in sella) un interesse concreto al punto da organizzare un incontro con il padre-agente.
(corsport)

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