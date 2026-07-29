Regole IFAB, la Figc ufficializza le novità sul Var: ecco cosa cambia nel regolamento

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma vuole rinforzare gli esterni di centrocampo e pensa ad un colpo di prospettiva. Come scrive Filippo Biafora, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani classe 2007 del...
Dopo l'annata in prestito al PSV, Salah-Eddine non rientrerrà nei piani di Gasperini. Come scrive Filippo Biafora, infatti, Roma e Olympiacos sono vicine ad un'intesa per la cessione del terzino maroc...
Giorno importante per i colori giallorossi. Lo storico Franco Sensi, infatti, nasceva esattamente 100 anni. E la Roma, sui social, ha ricordato questa data così: "100 anni fa nasceva Franco Sensi, il...
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