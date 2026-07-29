Regole IFAB, la Figc ufficializza le novità sul Var: ecco cosa cambia nel regolamento

Il Consiglio Federale ha ufficializzato l’adozione di due ulteriori modifiche alle Regole del Gioco introdotte dall’IFAB attraverso la Circolare n. 33. Le novità entreranno in vigore dalla stagione 2026-2027 e amplieranno i casi in cui il VAR potrà intervenire, con l’obiettivo di correggere errori arbitrali particolarmente evidenti.

La prima novità riguarda i calci d’angolo. Da questa stagione, l’arbitro potrà essere richiamato dal VAR nel caso in cui venga assegnato un corner in maniera chiaramente errata.

Fino a oggi questa tipologia di decisione non rientrava tra gli episodi revisionabili. Con la nuova disposizione, invece, sarà possibile correggere errori manifesti che potrebbero incidere direttamente sullo sviluppo dell’azione successiva.

La seconda modifica interessa invece le reti realizzate dopo una ripresa del gioco da calcio da fermo.

Il VAR potrà intervenire per annullare un gol qualora il marcatore abbia commesso un fallo immediatamente prima della ripresa del gioco, anche se l’infrazione è avvenuta prima dell’esecuzione del calcio piazzato. Se quell’episodio avrà avuto un’influenza diretta sull’azione conclusasi con la rete, gli arbitri potranno correggere la decisione.

Con queste modifiche, la FIGC recepisce ufficialmente le indicazioni dell'IFAB.