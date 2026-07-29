John Galantic: chi è il nuovo CEO della Roma. Dal passato nel Cda di Pallotta all'ultima esperienza con Tod's

LAROMA24.IT - A quasi due anni di distanza dall'addio di Lina Soulouku, la Roma ha un nuovo CEO . Il club ha ufficializzato John Galantic come nuovo Chief Executive Officier.

Nato a Boston Cittadino americano e svizzero con origini italiane, già in passato ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Roma durante la presidenza di James Pallotta. Classe 1961 è laureato alla Tufts University e ha ottenuto un master in Business Administration alla Harvard Business School. Ha iniziato la sua carriera da Procter and Gamble, ricoprendo vari ruoli nel marketing e nelle vendite in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Dopo aver lavorato in posizioni di marketing globale presso Glaxo SmithKline e come presidente di Coty Americas in Coty Beauty. Successivamente è stato per 16 anni ai vertici di Chanel, di cui era presidente e chief operating officer. In questo periodo ha portato l'azienda ad incrementare le vendite di sette volte, fino a raggiungere i 20 miliardi di dollari e, come membro del Consiglio di Amministrazione di Chanel Ltd., ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del modello di governance della società. Inoltre è stato anche consigliere non esecutivo nel board di Ferrari. Di recente ha lasciato il proprio incarico di CEO del Gruppo Tod’s, ruolo che ricopriva dal 2024.