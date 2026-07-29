Castro: l'attaccante argentino indosserà la maglia numero 9

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il futuro di uno dei talenti più monitorati di questa sessione di mercato, accostato più volte alla Roma, sta per definirsi. Kerim Alajbegović, esterno offensivo bosniaco, si sta avvicinando a grandi...
La Roma vuole rinforzare gli esterni di centrocampo e pensa ad un colpo di prospettiva. Come scrive Filippo Biafora, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani classe 2007 del...
Dopo l'annata in prestito al PSV, Salah-Eddine non rientrerrà nei piani di Gasperini. Come scrive Filippo Biafora, infatti, Roma e Olympiacos sono vicine ad un'intesa per la cessione del terzino maroc...
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