Calciomercato Roma: occhi sul giovane Cacciamani del Torino

La Roma vuole rinforzare gli esterni di centrocampo e pensa ad un colpo di prospettiva. Come scrive Filippo Biafora, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani classe 2007 del Torino, nell'ultima stagione in prestito alla Juve Stabia. Il giocatore è stato anche convocato da Baldini nell'ultimo raduno della Nazionale.