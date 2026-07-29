Calciomercato Roma: l'obiettivo è Ezzalzouli. Il Betis chiede 45 milioni di euro, i giallorossi si spingono a 35 più bonus

La Roma punta forte su Abde Ezzalzouli. Sull'interesse dei giallorossi arrivano ulteriori conferme da parte di Matteo Moretto: la Roma è sull'ala marocchina di proprietà del Betis Siviglia. Il club spagnolo valuta il classe 2001 45 milioni di euro, mentre la Roma sarebbe disposta ad offrire 35 più bonus. Una forbice che può essere ridotta, la Roma è concretata su Ezzalzouli e le prossime ore potrebbero essere decisive.