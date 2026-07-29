News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

KONSTANTINOS KOULIERAKIS: chi è? (VIDEO)

Focus
di FedericoL
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 14:13
koulierakis-1200x675
Aggiungi come fonte preferita su Google
In attesa dell'arrivo dell'esterno d'attacco di sinistra, il secondo colpo della Roma potrebbe essere in difesa. I giallorossi, infatti, stanno studiando un'offerta per Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003.
 Nato il 28 novembre del 2003 a La Canea, piccola città sull'isola di Creta. Dopo gli inizi con il Calcetto F.C. Football Academy, viene notato dal Paok, che lo porta nel suo settore giovanile. A Salonicco compie tutta la trafila, arrivando a debuttare in prima squadra nella stagione 2022/23. Nel campionato greco si mette subito in grande risalto, giocando due stagioni ad alto livello e attirando su di sè l'interesse dai top campionati. Nell'estate 2024 ad accaparrarselo è il Wolfsburg , che brucia la concorrenza investendo 12 milioni per portarlo in Germania. Fin da subito diventa uno dei pilastri del club della Volkswagen: alla prima stagione colleziona 34 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League, saranno 33 nella stagione successiva culminata però con la retrocessione del Wolfsburg. Koulierakis è un punto fermo anche della nazionale della Grecia, dove ha debuttato nel 2022 e collezionato fin qui 22 presenze. 
Difensore di piede mancino, alto 1,88 m. Centrale molto forte in marcatura ed efficace nei duelli aerei. Predilige giocare come centrale di sinistra nella difesa a quattro, ma può adattarsi anche in una linea a tre come quella di Gasperini, che lo vede come vice Hermoso. Ha un contratto con il Wolsfburg fino al 2029 e la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro. 

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

OIP (16)

Calciomercato Roma: occhi sul giovane Cacciamani del Torino

lug 29, 15:05

La Roma vuole rinforzare gli esterni di centrocampo e pensa ad un colpo di prospettiva. Come scrive Filippo Biafora, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Alessio Cacciamani classe 2007 del...

Salah-Eddine

Calciomercato Roma, più vicina l'intesa con l'Olympiacos per la cessione di Salah-Eddine. Affare da 7-8 milioni

lug 29, 15:02

Dopo l'annata in prestito al PSV, Salah-Eddine non rientrerrà nei piani di Gasperini. Come scrive Filippo Biafora, infatti, Roma e Olympiacos sono vicine ad un'intesa per la cessione del terzino maroc...

franco sensi

100 anni fa nasceva Franco Sensi. Il ricordo della Roma: "Per sempre nella nostra storia, per sempre nei cuori dei romanisti"

lug 29, 14:34

Giorno importante per i colori giallorossi. Lo storico Franco Sensi, infatti, nasceva esattamente 100 anni. E la Roma, sui social, ha ricordato questa data così: "100 anni fa nasceva Franco Sensi, il...

NOTIZIE POPOLARI
Ezzalzouli

Calciomercato Roma: l'obiettivo è Ezzalzouli. Il Betis chiede 45 milioni di euro, i giallorossi si spingono a 35 più bonus

lug 29, 12:25
images (33)

Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronta un'offerta da 55 milioni di euro più 5 di bonus per Ezzalzouli

lug 29, 11:22
Bahoya

Bahoya altra idea. Nusa apre a Gasp

lug 29, 7:40
images (34)

Calciomercato Roma: la richiesta del Betis per Ezzalzouli è di oltre 40 milioni

lug 28, 23:12
big massimo ascolto

TORRI: "Credo che per Gasperini Castro sia un titolare" - PRUZZO: "Ora devi trovare il Lookman della situazione"

lug 28, 15:26
images (33)

Calciomercato Roma: D'Amico pensa a Ezzalzouli del Betis

lug 28, 21:29
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading