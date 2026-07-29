KONSTANTINOS KOULIERAKIS: chi è? (VIDEO)

Roma potrebbe essere in difesa. I giallorossi, infatti, stanno Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003. In attesa dell'arrivo dell'esterno d'attacco di sinistra, il secondo colpo dellapotrebbe essere in difesa. I giallorossi, infatti, stanno studiando un'offerta perdifensore greco classe 2003.

Nato il 28 novembre del 2003 a La Canea, piccola città sull'isola di Creta. Dopo gli inizi con il Calcetto F.C. Football Academy, viene notato dal Paok, che lo porta nel suo settore giovanile. A Salonicco compie tutta la trafila, arrivando a debuttare in prima squadra nella stagione 2022/23. Nel campionato greco si mette subito in grande risalto, giocando due stagioni ad alto livello e attirando su di sè l'interesse dai top campionati. Nell'estate 2024 ad accaparrarselo è il Wolfsburg , che brucia la concorrenza investendo 12 milioni per portarlo in Germania. Fin da subito diventa uno dei pilastri del club della Volkswagen: alla prima stagione colleziona 34 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League, saranno 33 nella stagione successiva culminata però con la retrocessione del Wolfsburg. Koulierakis è un punto fermo anche della nazionale della Grecia, dove ha debuttato nel 2022 e collezionato fin qui 22 presenze.

Difensore di piede mancino, alto 1,88 m. Centrale molto forte in marcatura ed efficace nei duelli aerei. Predilige giocare come centrale di sinistra nella difesa a quattro, ma può adattarsi anche in una linea a tre come quella di Gasperini, che lo vede come vice Hermoso. Ha un contratto con il Wolsfburg fino al 2029 e la sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.