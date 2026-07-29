Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronta un'offerta da 55 milioni di euro più 5 di bonus per Ezzalzouli

Nella serata di ieri si è accesa la pista Ebde Ezzalzouli per l'attacco della Roma. L'ala di proprietà del Betis Siviglia è tra i nomi presenti nel taccuino di Tony D'Amico, ma non solo perché come riportato dal sito il club capitolino è pronto a fare sul serio per il classe 2001.

La Roma, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per garantirsi le prestazioni dell'ala marocchina. Come riportato, per il calciatore c'è una clausola rescissoria da 60 milioni e la Roma sarebbe pronta a soddisfare le richieste del club spagnolo. Il Newcastle è ancora interessato, ma la Roma sembra molto avanti nella trattativa e cercherà di chiuderla nei prossimi giorni.

(sport.es)