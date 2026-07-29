News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronta un'offerta da 55 milioni di euro più 5 di bonus per Ezzalzouli

Mercato
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 11:22
images (33)
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nella serata di ieri si è accesa la pista Ebde Ezzalzouli per l'attacco della Roma. L'ala di proprietà del Betis Siviglia è tra i nomi presenti nel taccuino di Tony D'Amico, ma non solo perché come riportato dal sito il club capitolino è pronto a fare sul serio per il classe 2001. 
La Roma, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per garantirsi le prestazioni dell'ala marocchina. Come riportato, per il calciatore c'è una clausola rescissoria da 60 milioni e la Roma sarebbe pronta a soddisfare le richieste del club spagnolo. Il Newcastle è ancora interessato, ma la Roma sembra molto avanti nella trattativa e cercherà di chiuderla nei prossimi giorni
(sport.es) 
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Ezzalzouli

Calciomercato Roma: l'obiettivo è Ezzalzouli. Il Betis chiede 45 milioni di euro, i giallorossi si spingono a 35 più bonus

lug 29, 12:25

La Roma punta forte su Abde Ezzalzouli. Sull'interesse dei giallorossi arrivano ulteriori conferme da parte di Matteo Moretto: la Roma è sull'ala marocchina di proprietà del Betis Siviglia. Il club sp...

66f4167370a24

John Galantic: chi è il nuovo CEO della Roma. Dal passato nel Cda di Pallotta all'ultima esperienza con Tod's

lug 29, 12:22

LAROMA24.IT - A quasi due anni di distanza dall'addio di Lina Soulouku, la Roma ha un nuovo CEO. Il club ha ufficializzato John Galantic come nuovo Chief Executive Officier.  Nato a Boston Cittadino a...

66f4167370a24

Roma, John Galantic è il nuovo CEO del club. Friedkin: "Ama la città, è romanista da sempre" (COMUNICATO)

lug 29, 12:10

La Roma ha un nuovo CEO. Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha nominato John Galantic come nuovo Chief Executive Officier del club. Ecco di seguito quanto comunicato:  A tutta la nostra famigli...

NOTIZIE POPOLARI
Fresneda

Calciomercato Roma, Fresneda nella lista per la fascia: contatti con Sporting ed entourage, la valutazione del club si attesta sui 15 milioni più bonus

lug 28, 13:51
soulé cannes

Calciomercato Roma: Soulé proposto al Milan. Il club rossonero apprezza l'argentino

lug 28, 13:26
images (34)

Calciomercato Roma: la richiesta del Betis per Ezzalzouli è di oltre 40 milioni

lug 28, 23:12
Bahoya

Bahoya altra idea. Nusa apre a Gasp

lug 29, 7:40
big massimo ascolto

TORRI: "Credo che per Gasperini Castro sia un titolare" - PRUZZO: "Ora devi trovare il Lookman della situazione"

lug 28, 15:26
images (33)

Calciomercato Roma: D'Amico pensa a Ezzalzouli del Betis

lug 28, 21:29
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading