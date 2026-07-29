Calciomercato Roma: per l'attacco piace molto Fofana. Il Lione chiede 40 milioni di euro

La Roma guarda con molta attenzione il mercato internazionale per cercare dei rinforzi importanti nel reparto offensivo. Gian Piero Gasperini ha chiesto almeno due ali e il ds Tony D'Amico è al lavoro. Tra i nomi monitorati c'è anche quello di Malick Fofana, classe 2005 di proprietà del Lione. Il belga, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, guadagna 1,8 milioni di euro e il club giallorosso è pronto a garantirgli almeno il doppio. L'ostacolo principale, però, è la richiesta del Lione: il club francese chiede 40 milioni di euro per lasciarlo andare, cifra che la Roma ha messo in preventivo.

(Leggo)