Calciomercato Roma: per l'attacco piace molto Fofana. Il Lione chiede 40 milioni di euro

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LEGGO (F. BALZANI) - Nel giorno dell'annuncio di Castro, la Roma si rimette a caccia di ali. Sì, avete letto bene, al plurale. Perché l'intenzione di D'Amico è di portare due esterni offensivi a Gaspe...
Un amore senza fine, semplicemente inesauribile. Il tifo giallorosso si conferma ancora una volta colmo di passione: in appena venti giorni è stata raggiunta la quota di 40mila abbonamenti per la stag...
IL TEMPO (L. PES) - Un nuovo tatuaggio con la scritta «SPOR» e la forte volontà di restare a Roma. Il futuro di Gianluca Mancini è più giallorosso che mai, e a testimoniarlo sono le parole del suo age...
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