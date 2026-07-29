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Calciomercato Roma: per l'attacco piace molto Fofana. Il Lione chiede 40 milioni di euro

Mercato
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 10:17
Fofana
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La Roma guarda con molta attenzione il mercato internazionale per cercare dei rinforzi importanti nel reparto offensivo. Gian Piero Gasperini ha chiesto almeno due ali e il ds Tony D'Amico è al lavoro. Tra i nomi monitorati c'è anche quello di Malick Fofana, classe 2005 di proprietà del Lione. Il belga, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, guadagna 1,8 milioni di euro e il club giallorosso è pronto a garantirgli almeno il doppio. L'ostacolo principale, però, è la richiesta del Lione: il club francese chiede 40 milioni di euro per lasciarlo andare, cifra che la Roma ha messo in preventivo. 
(Leggo)

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