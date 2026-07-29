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Calciomercato Roma: per Ezzalzouli strada in salita, il Betis chiede 45 milioni. D'Amico offre 35 più bonus

Mercato
di R.P.
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 19:59
ezzalzouli
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Non sarà facile, per la Roma, arrivare a Ezzalzouli. La trattativa parte subito in salita. Il Betis, secondo le informazioni riportate dal giornalista, chiede per il suo giocatore 45 milioni di euro. 
D'Amico, dal proprio canto, può arrivare a 35 più bonus. Ad oggi, inoltre, manca anche l'accordo totale con il giocatore. 

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