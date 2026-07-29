Calciomercato Roma: dalla Spagna, Ezzalzouli vuole rimanere al Betis

Ez Abde NO quiere ir al AS Roma. Informa el periodista Diego Picó en @marca que el extremo internacional marroquí prefiere quedarse en el @RealBetis antes de salir al club italiano pic.twitter.com/1OjXyH5xGq— solofichajes123 (@solofichajes123) July 29, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Non sarà facile, per la Roma, arrivare a Ezzalzouli. La trattativa parte subito in salita. Il Betis, secondo le informazioni riportate dal giornalista, chiede per il suo giocatore 45 milioni di euro. ...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Koulierakis avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma. Adesso i giallorossi stanno trattando con il club proprietario del cartellino del giocatore....
Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Cesena ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Pagano. L'ormai ex giallorosso ha firmato un contratto fino al 2029. "Classe 2004, Pagano cresce nel...
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