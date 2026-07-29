Calciomercato Roma: Koulierakis ha detto sì. Col Wolfsburg trattativa sulla base di 15 milioni

Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Koulierakis avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma. Adesso i giallorossi stanno trattando con il club proprietario del cartellino del giocatore.

L'affare si dovrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro. Sono in corso le negoziazioni in questo momento.

🚨🟡🔴 More on Konstantinos Koulierakis deal reported today.



AS Roma are in advanced talks with Wolfsburg for €15m package, green light from the Greek defender.



Negotiations underway. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/uc8d4EVSG5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

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Anche dalla Germania arrivano delle notizie sul difensore del Wolfsburg. La trattativa è in una buona fase e il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento.