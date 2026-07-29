Calciomercato Roma: Koulierakis ha detto sì. Col Wolfsburg trattativa sulla base di 15 milioni

🚨🟡🔴 More on Konstantinos Koulierakis deal reported today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
AS Roma are in advanced talks with Wolfsburg for €15m package, green light from the Greek defender.
Negotiations underway. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/uc8d4EVSG5
🚨⏳ Concrete negotiations are ongoing between AS Roma and VfL Wolfsburg over Konstantinos Koulierakis.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026
Wolfsburg are optimistic and open to a sale. KK is keen to join Roma. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/wZgBvjXfSd
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Non sarà facile, per la Roma, arrivare a Ezzalzouli. La trattativa parte subito in salita. Il Betis, secondo le informazioni riportate dal giornalista, chiede per il suo giocatore 45 milioni di euro. ...
Secondo Marca - così come si può vedere nel video sotto - Abde Azzalzouli, esterno del Betis che è stato accostato alla Roma nel corso degli ultimi giorni, non sarebbe contento del passaggio in giallo...
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