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Calciomercato Roma: Koulierakis ha detto sì. Col Wolfsburg trattativa sulla base di 15 milioni

Mercato
di R.P.
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 19:33
OIP (15)
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Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Koulierakis avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma. Adesso i giallorossi stanno trattando con il club proprietario del cartellino del giocatore. 
L'affare si dovrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro. Sono in corso le negoziazioni in questo momento. 
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Anche dalla Germania arrivano delle notizie sul difensore del Wolfsburg. La trattativa è in una buona fase e il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento. 

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