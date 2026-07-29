Calciomercato Roma, si continua a monitorare Endrick: il Real Madrid lo vorrebbe lasciar partire in prestito

L’#AsRoma continua a monitorare con grande attenzione #Endrick. Il #RealMadrid vorrebbe girare il 2006 brasiliano in prestito per valorizzarlo ulteriormente.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 29, 2026
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All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Non sarà facile, per la Roma, arrivare a Ezzalzouli. La trattativa parte subito in salita. Il Betis, secondo le informazioni riportate dal giornalista, chiede per il suo giocatore 45 milioni di euro. ...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Koulierakis avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma. Adesso i giallorossi stanno trattando con il club proprietario del cartellino del giocatore....
Secondo Marca - così come si può vedere nel video sotto - Abde Azzalzouli, esterno del Betis che è stato accostato alla Roma nel corso degli ultimi giorni, non sarebbe contento del passaggio in giallo...
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