Calciomercato Roma, si continua a monitorare Endrick: il Real Madrid lo vorrebbe lasciar partire in prestito

Endrick resta nel mirino della Roma che, nonostante l'acquisto di Santiago Castro, sta continuando a monitorare il classe 2006 in forza al Real Madrid.

La Roma resta molto attiva sul fronte calciomercato in entrata e, dopo avere chiuso l'arrivo di Santiago Castro dal Bologna, vuole continuare a rinforzare il proprio fronte offensivo. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio su X, un altro degli obiettivi dei giallorossi è Endrick, talento del Real Madrid. Il classe 2006 potrebbe non trovare molto spazio quest'anno e, dopo l'esperienza al Lione della scorsa stagione, i Blancos vorrebbero rigirarlo in prestito per fargli accumulare minuti di gioco.