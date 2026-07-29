Calciomercato Roma, Alajbegović verso la Juventus. Dalla Germania: operazione chiusa a 40 milioni complessivi

La Juventus preme per Kerim Alajbegovic. Nuovi contatti tra le parti nelle ultime ore. pic.twitter.com/4rgxBKrQIk— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2026
🚨⚪️⚫️ Juventus are in advanced talks to sign Kerem Alajbegović after Randal Kolo Muani!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations underway on both club and player side to anticipate other clubs.
Deal progressing. 🇧🇦 pic.twitter.com/HK21mM6DES
🚨💥 EXCL | Kerim Alajbegovic to Juventus - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026
Full agreement reached with Bayer 04 Leverkusen for a fixed fee of €33m. Including bonuses, Leverkusen can receive up to €40m, as revealed on Monday.
Juventus have won the race ahead of Chelsea and Napoli. Medical and… pic.twitter.com/tAdLo8vb05
🚨 Excl. - Kerim #Alajbegovic has agreed personal terms with #Juventus for a contract until 2031 (3M/year). #Juve are in now in talks with #BayerLeverkusen to close the deal. #Massara wanted to sign him and had reached an agreement in principle in April, when he was at ASRoma https://t.co/tnRamJbN6t— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2026
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