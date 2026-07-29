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Calciomercato Roma, Alajbegović verso la Juventus. Dalla Germania: operazione chiusa a 40 milioni complessivi

Mercato
di Paolo Rosi
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 16:17
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Il futuro di uno dei talenti più monitorati di questa sessione di mercato, accostato più volte alla Roma, sta per definirsi.
Kerim Alajbegović, esterno offensivo bosniaco, si sta avvicinando a grandi passi verso la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Juventus ha accelerato drasticamente le operazioni, entrando in una fase di trattativa avanzata sia con il club di appartenenza sia con l'entourage del calciatore. Il club bianconero punta a chiudere l'operazione in tempi brevi per anticipare la concorrenza internazionale.
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Secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg, Kerim Alajbegović è formalmente un nuovo calciatore della Juventus. L'operazione è stata definita sulla base di una cifra fissa di 33 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi bonus per un valore complessivo che può raggiungere i 40 milioni. Il club bianconero ha così vinto la concorrenza internazionale, superando in extremis anche Chelsea e Napoli. Per il talento bosniaco, ora si attende soltanto l'iter delle visite mediche e la firma ufficiale sul contratto. 
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Emergono ulteriori dettagli sull'intesa raggiunta dal calciatore con la società torinese. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, Kerim Alajbegović ha già trovato l'accordo personale con la Juventus per un contratto quinquennale fino al 2031, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Il dirigente Frederic Massara, durante la sua esperienza alla Roma, aveva raggiunto un accordo di massima con l'entourage del giocatore già nello scorso mese di aprile.

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