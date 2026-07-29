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Roma-Dsquared2, ufficiale l'accordo: sarà l'Official Fashion Partner del club (COMUNICATO e FOTO)

Club
di Paolo Rosi
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 17:39
dsquared
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La Roma ha annunciato ufficialmente l’avvio di una partnership pluriennale con Dsquared2, che diventerà l'Official Fashion Partner del Club a partire dalla stagione 2026/27. La maison italiana firmerà in esclusiva le divise formali e casual per la Prima Squadra maschile e femminile, includendo nelle forniture anche gli allenatori e lo staff.
Come reso noto dal comunicato ufficiale della società: "Dsquared2 e AS Roma sono orgogliosi di annunciare una partnership pluriennale che vede la maison italiana diventare Official Fashion Partner del Club. A partire dalla stagione 2026/27, Dsquared2 firmerà in esclusiva le divise formali e casual della Prima Squadra maschile e femminile dell’AS Roma, oltre a quelle degli allenatori e dello staff". Il Chief Business Officer giallorosso, Michael Gandler, ha commentato così l'accordo: "Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Dsquared2, un brand italiano che condivide con la Roma valori profondi come l’eccellenza, lo stile e l’audacia. La moda e il calcio sono due mondi che esprimono identità e passione: insieme porteremo questa energia sui campi, negli eventi ufficiali e nella vita di tutti i giorni".
(asroma.com)
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Anche il brand di moda ha ufficializzato l'accordo tramite un post su Instagram che ritrae i calciatori giallorossi con i nuovi abiti. I fondatori e Creative Directors di Dsquared2Dean e Dan Caten, hanno espresso il proprio legame personale con la Capitale, definendo la collaborazione come un percorso naturale basato su identità e simbolismo.
"Abbiamo sempre creduto che la moda sia una questione di identità e sicurezza in sé stessi, valori che sono altrettanto importanti nello sport. La straordinaria storia e passione dell'AS Roma rendono questa partnership una scelta naturale. Come fratelli gemelli cresciuti da nostro padre, abbiamo sempre sentito un profondo legame con la città di Roma e con il forte simbolismo legato alla leggenda della sua nascita. L'immagine di due fratelli che trovano forza e una guida nella figura che li ha cresciuti ha per noi un significato speciale. Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra visione creativa al Club e non vediamo l'ora di vedere le squadre rappresentare l'AS Roma indossando Dsquared2", hanno dichiarato i fratelli Caten.

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