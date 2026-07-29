Calciomercato Roma, domani giornata decisiva per Koulierakis: si tratta su una base di 15 milioni di euro più bonus

La @OfficialASRoma domani può avvicinarsi sempre di più a Koulierakishttps://t.co/T2BE3BrIw2— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026
🚨🟡🔴 More on Konstantinos Koulierakis deal reported today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
AS Roma are in advanced talks with Wolfsburg for €15m package, green light from the Greek defender.
Negotiations underway. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/uc8d4EVSG5
🚨⏳ Concrete negotiations are ongoing between AS Roma and VfL Wolfsburg over Konstantinos Koulierakis.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2026
Wolfsburg are optimistic and open to a sale. KK is keen to join Roma. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/wZgBvjXfSd
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