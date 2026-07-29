Calciomercato Roma, domani giornata decisiva per Koulierakis: si tratta su una base di 15 milioni di euro più bonus

La Roma ha sempre più in pugno Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l'affare per il difensore greco. Si tratta con i tedeschi su una base di 15 milioni di euro più ulteriori bonus.

La @OfficialASRoma domani può avvicinarsi sempre di più a Koulierakishttps://t.co/T2BE3BrIw2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 29, 2026

Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Koulierakis avrebbe detto sì al trasferimento alla Roma. Adesso i giallorossi stanno trattando con il club proprietario del cartellino del giocatore.

L'affare si dovrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro. Sono in corso le negoziazioni in questo momento.

🚨🟡🔴 More on Konstantinos Koulierakis deal reported today.



AS Roma are in advanced talks with Wolfsburg for €15m package, green light from the Greek defender.



Negotiations underway. @MatteMoretto 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/uc8d4EVSG5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

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Anche dalla Germania arrivano delle notizie sul difensore del Wolfsburg. La trattativa è in una buona fase e il calciatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento.