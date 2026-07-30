“Castro Pretorio” diventa “Santiago Castro”: il siparietto social della Roma

La Roma celebra l’arrivo di Santiago Castro con un nuovo contenuto pubblicato sui social. Il club giallorosso ha giocato sul cognome dell’attaccante argentino, trasformando simbolicamente la fermata della metropolitana Castro Pretorio in “Santiago Castro”. Un siparietto social semplice e divertente, diventato subito virale tra i tifosi, con cui la Roma ha voluto accompagnare l’ufficialità del nuovo centravanti. Castro ha scelto la maglia numero 9 ed è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso.