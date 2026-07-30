“Castro Pretorio” diventa “Santiago Castro”: il siparietto social della Roma

@asroma Una nuova fermata in città 😬🇦🇷 #asroma #TikTokCalcio #SantiagoCastro #football #Roma ♬ audio originale - AS Roma
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Sul canale ufficiale della Roma, Santiago Castro ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore giallorosso. L'argentino è stato ufficializzato oggi. Oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di S...
Matias Soulé resta in uscita dalla Roma, sebbene l'argentino non voglia lasciare la Capitale. Su di lui ci sarebbe il Milan, ma, non sarebbe disposto ad offrire più di 30 milioni di euro. Non solo il...
Matias Soulé abbraccia finalmente il suo amico Santiago Castro. Su Instagram l'argentino ha infatti accolto così il neo arrivato dal Bologna. Tra i più felici dell'arrivo di Santiago Castro alla Roma...
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