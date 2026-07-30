Lazio-Polymarket, verso la rescissione: il club pronto a ricevere un indennizzo

Si avvia verso la conclusione il rapporto tra la Lazio e Polymarket. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per la risoluzione anticipata del contratto di sponsorizzazione, dopo le vicende che hanno coinvolto la piattaforma di prediction market in Italia. L’accordo prevede il pagamento di un indennizzo in favore del club biancoceleste pari a un anno di sponsorizzazione. In questo modo la Lazio incasserà comunque una stagione di corrispettivo economico, pur non esponendo più il marchio Polymarket sulle proprie maglie. Restano da definire gli ultimi aspetti formali, ma la rescissione dell’accordo appare ormai imminente, consentendo alla società di Claudio Lotito di mettersi alla ricerca di un nuovo main sponsor.