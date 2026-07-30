Lazio-Polymarket, verso la rescissione: il club pronto a ricevere un indennizzo

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Antonio Nusa torna al centro del mercato internazionale. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l’esterno del Lipsia è uno dei principali candidati a diventare il piano B dell’Arsenal qualora non...
Si accende lo scontro tra UEFA e FIFA. L’organismo europeo starebbe valutando il boicottaggio dei Mondiali 2030 in risposta al progetto presentato dal presidente Gianni Infantino, che, come rivelato i...
Secondo quanto riferito dal giornalista Piero Torri, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Daniele Ghilardi. Per provare a convincere la Roma, il club bianconero starebbe valutando l’inserim...
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