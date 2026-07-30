Calciomercato Roma, l’Arsenal pensa a Nusa se dovesse sfumare Vinicius Jr

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Secondo quanto riferito dal giornalista Piero Torri, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Daniele Ghilardi. Per provare a convincere la Roma, il club bianconero starebbe valutando l’inserim...
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