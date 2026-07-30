Calciomercato Roma, l’Arsenal pensa a Nusa se dovesse sfumare Vinicius Jr

Antonio Nusa torna al centro del mercato internazionale. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l’esterno del Lipsia è uno dei principali candidati a diventare il piano B dell’Arsenal qualora non andasse in porto l’assalto a Vinicius Junior, grande obiettivo dei Gunners per rinforzare il reparto offensivo. Il talento norvegese, accostato nelle ultime settimane anche alla Roma, è considerato da Mikel Arteta il profilo ideale per caratteristiche e prospettive di crescita. Nella lista dell’Arsenal figurano anche altri nomi come Christian Pulisic e Ibrahim Mbaye, ma Nusa è tra le alternative più concrete nel caso in cui il Real Madrid dovesse trattenere Vinicius.