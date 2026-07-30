Calciomercato Roma: l'obiettivo è Nusa, i contatti stanno andando avanti

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Konstantinos Koulierakis è ad un passo dalla Roma. Come scrive Filippo Biafora, accordo di massima trovato tra giallorossi e Wolfsburg, i club stanno sistemando in questi minuti i dettagli finali per...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Mastantuono, in uscita in prestito dal Real Madrid, sarebbe un profilo seguito non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Roma in Italia. Una pista da...
LAROMA24.IT - La Roma è forte su Givairo Read del Feyenoord. Classe 2006, olandese, è esploso nella stagione '24-'25 quando ha collezionato 32 presenze con 2 gol e 7 assist. Aveva iniziato molto bene...
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