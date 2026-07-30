Calciomercato Roma: l'obiettivo è Nusa, i contatti stanno andando avanti

La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e sarebbe un depistaggio.

Il vero obiettivo sarebbe Nusa e i contatti stanno andando avanti in queste ore. Non è una cosa impossibile, e non è una cosa conclusa. La Roma vuole regalare un altro colpo importante dopo Castro a Gasperini.

(Alfredo Pedullà)