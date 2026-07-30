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Trigoria, Robinio Vaz recupera dall'infortunio: il francese si è allenato in gruppo. Ancora out Pisilli

Trigoria
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 30 luglio 2026 alle 20:56
Robinio Vaz
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La Roma nella giornata di domani volerà per il Galles per la seconda parte del ritiro estivo. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini nella giornata di oggi è scesa in campo a Trigoria per la sessione di allenamento odierna. Arrivano buone notizie dall'infermeria: Robinio Vaz, infatti, ha smaltito dall'infortunio al collaterale ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ancora ai box, invece, Pisilli. Il centrocampista non ha ancora recuperato dalla lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro. 

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