Trigoria, Robinio Vaz recupera dall'infortunio: il francese si è allenato in gruppo. Ancora out Pisilli

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Uno dei nomi attenzionati dalla Roma per rinforzare l'attacco è quello di Endrick. Il brasiliano di proprietà del Real Madrid rappresenta un'opzione gradita anche per via della sua capacità di giocare...
Antonio Nusa torna al centro del mercato internazionale. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l’esterno del Lipsia è uno dei principali candidati a diventare il piano B dell’Arsenal qualora non...
Si avvia verso la conclusione il rapporto tra la Lazio e Polymarket. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per la risoluzione anticipata del contratto d...
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