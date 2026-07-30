Trigoria, Robinio Vaz recupera dall'infortunio: il francese si è allenato in gruppo. Ancora out Pisilli

La Roma nella giornata di domani volerà per il Galles per la seconda parte del ritiro estivo. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini nella giornata di oggi è scesa in campo a Trigoria per la sessione di allenamento odierna. Arrivano buone notizie dall'infermeria: Robinio Vaz, infatti, ha smaltito dall'infortunio al collaterale ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ancora ai box, invece, Pisilli. Il centrocampista non ha ancora recuperato dalla lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro.