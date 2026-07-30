Calciomercato Roma, offerta da 25 milioni per Read del Feyenoord. Il giocatore ha detto sì

🚨🟡🔴 AS Roma have sent official bid to Feyenoord for Dutch right back Givairo Read.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Proposal worth €25m, negotiations ongoing between the clubs.
Nottingham Forest had two bids rejected + still keen on the player. pic.twitter.com/NTV9lJungu
La #Roma ha presentato un’offerta per Givairo Read.— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 30, 2026
Secondo la stampa olandese, il terzino destro avrebbe dato già il suo assenso al trasferimento#calciomercato
.@OfficialASRoma, Read obiettivo per la fascia: in caso di contatti negativi per Fresneda i giallorossi potrebbero accelerarehttps://t.co/SvSPT8Hw65— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2026
Terzino destro #Roma: #Read del #Feyenoord è tecnicamente il preferito (notizia di @fr12nl) rispetto a #Fresneda. Se trova gli accordi con Feyenoord, la Roma lo chiude. Terzo in lista Juanlu #Sanchez del #Siviglia, il più semplice da prendere— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 30, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Konstantinos Koulierakis è ad un passo dalla Roma. Come scrive Filippo Biafora, accordo di massima trovato tra giallorossi e Wolfsburg, i club stanno sistemando in questi minuti i dettagli finali per...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Mastantuono, in uscita in prestito dal Real Madrid, sarebbe un profilo seguito non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Roma in Italia. Una pista da...
La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e sarebbe un depistaggio. Il vero obiettivo sarebbe Nusa e...
Loading