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Givairo Read, chi è l'obiettivo della Roma (VIDEO)

Focus
di R.P.
giovedì, 30 luglio 2026 alle 10:39
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LAROMA24.IT - La Roma è forte su Givairo Read del Feyenoord. Classe 2006, olandese, è esploso nella stagione '24-'25 quando ha collezionato 32 presenze con 2 gol e 7 assist.
Aveva iniziato molto bene anche lo scorso anno, prima di un brutto infortunio alla coscia che lo ha costretto a stare ai box per molto tempo. Il finale, però, è stato in crescendo.
Terzino destro, alto 175 centimetri, il suo valore attuale sarebbe di 25 milioni di euro, proprio la cifra che D'Amico ha intenzione di investire per regalarlo a Gasperini. Nel corso delle passate settimane è stato proposto anche all'Inter. Tra i giocatori più preziosi della Eredivisie, secondo Transfermarkt sarebbe al terzo posto. Ed è il migliore, sotto l'aspetto economico, del Feyenoord, la sua squadra di appartenenza.
Al momento è cercato anche dal Nottingham Forest, ma la prima offerta degli inglesi è stata rispedita al mittente. In alcune occasioni è stato impiegato anche come terzino sinistro, ma rende meglio dall'altra parte del campo, nel suo ruolo naturale. Evidente che la Roma lo abbia messo nel mirino per andare a sostituire Celik, che non ha rinnovato. E pare proprio essere una pista abbastanza calda. 
Ha iniziato la sua carriera al Volendam, poi nel '23-'24 è stato preso dal Feyenoord che lo ha fatto prima crescere nelle giovanili per poi farlo debuttare in prima squadra. Ha avuto anche la nomination al Golden Boy Award. In totale, in Eredivisie, ha collezionato 43 presenze segnando 3 gol e servendo 10 assist.
In carriera, tra tutte le squadre e tutte le competizioni, fino ad oggi ha messo a referto 121 presenze, 9 reti e 14 passaggi decisivi. 

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