Calciomercato Roma: accordo di massima con il Wolfsburg per Koulierakis. Si discutono i dettagli finali, poi il giocatore potrà partire per le visite mediche

Konstantinos #Koulierakis è pronto ad essere un nuovo giocatore della #ASRoma. Accordo di massima trovato con il #Wolfsburg, i club stanno sistemando in questi minuti i dettagli finali per permettere al difensore di partire per le visite mediche@tempoweb pic.twitter.com/Z9ohY0nrU0— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 30, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, Mastantuono, in uscita in prestito dal Real Madrid, sarebbe un profilo seguito non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Roma in Italia. Una pista da...
La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e sarebbe un depistaggio. Il vero obiettivo sarebbe Nusa e...
LAROMA24.IT - La Roma è forte su Givairo Read del Feyenoord. Classe 2006, olandese, è esploso nella stagione '24-'25 quando ha collezionato 32 presenze con 2 gol e 7 assist. Aveva iniziato molto bene...
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