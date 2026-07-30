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Mancini: “Alla Roma servono ancora due o tre acquisti, ma può essere una delle candidate allo Scudetto”

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di AlessandroLM
giovedì, 30 luglio 2026 alle 17:37
amantino mancini trigoria 4
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Amantino Mancini torna a parlare della Roma. L’ex esterno giallorosso, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sul momento della squadra soffermandosi sul mercato, sull’arrivo del nuovo acquisto Castro e sulle ambizioni del club in vista della prossima stagione. Per il brasiliano, la rosa ha già una base importante, ma con altri due o tre innesti di qualità la Roma potrebbe inserirsi nella lotta per lo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni.
La Roma è in cerca di esterni di sinistra, ti vuoi candidare?
 "Io ci sto. Mi dai un mese di allenamento...".
Ti aspettavi l’acquisto di Castro? Come lo valuta? "Sinceramente non me l’aspettavo, però è stato un acquisto importante. È un giocatore giovane, che ha fatto molto bene nella scorsa stagione. È argentino e possiede la mentalità giusta per il calcio italiano. Gli auguro davvero di poter fare la storia con la maglia della Roma. Sappiamo che Roma è una piazza particolare, nella quale si parla di calcio ventiquattro ore su ventiquattro. Dovrà quindi capire subito dove si trova e quale società rappresenta, perché non è facile giocare lì. Penso, però, che possa dare un contributo enorme alla Roma. È davvero un giocatore importante".
Che cosa ne pensa di Gasperini?
"Gasperini mi piace molto, mi è sempre piaciuto. Quando affrontavo l’Atalanta era sempre una squadra difficile da battere: molto fisica, capace di correre tanto e di mantenere un’intensità altissima. È un allenatore che ha dimostrato il proprio valore durante tutta la carriera e lo sta facendo anche alla Roma. È riuscito a raggiungere un traguardo molto importante, riportando il club in Champions League dopo sette anni. Per questo penso che l’acquisto più importante della Roma negli ultimi anni sia stato proprio mister Gasperini. Speriamo che possa ripetersi e, anzi, fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione. Magari riuscendo anche a vincere lo scudetto: la Roma si prepara a festeggiare il proprio centenario e sarebbe un regalo meraviglioso per tutti i tifosi".
Può essere una candidata?
"Sì, penso di sì. Deve ancora un po' sistemarsi, fare uno-due-tre acquisti, ma penso possa vincere lo scudetto".

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