VIDEO - Il primo allenamento di Castro tra risate, giochi e il placcaggio di Hermoso

@asroma Santi on the pitch with his teammates 👀 #asroma #SantiagoCastro #Training #seriea #TikTokCalcio ♬ audio originale - AS Roma
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma ha individuato in Givairo Read l'obiettivo principale per rinforzare la corsia di destra. Il classe 2006 di proprietà del Feyenoord piace molto alla dirigenza giallorossa che ha presentato un'...
Salah-Eddine non rientra nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. La Roma ha messo sul mercato il laterale sinistro ed è arrivata a un'intesa economica con l'Olympiacos per una cessione intorno a...
La Roma nella giornata di domani volerà per il Galles per la seconda parte del ritiro estivo. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini nella giornata di oggi è scesa in campo a Trigoria per la sessi...
Loading