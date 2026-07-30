VIDEO - Il primo allenamento di Castro tra risate, giochi e il placcaggio di Hermoso

La Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso la prima parte del ritiro estivo e nella giornata di domani partirà per il Galles. Oggi, a Trigoria, i giallorossi sono scesi in campo per l'ultimo allenamento prima della tourneé e a far parte della seduta c'è stato anche il nuovo acquisto Santiago Castro. In un video pubblicato dal club sul profilo Tik Tok, si vede come oltre al lavoro c'è spazio anche per il divertimento in campo con un gioco in cui la squadra è stata suddivisa in coppie che tenendosi per mano dovevano sfuggire a chi li rincorreva. Poi c'è stato spazio anche per delle partitelle e il nuovo numero 9 giallorosso ha da subito dovuto fare i conti con la marcatura stretta di Mario Hermoso che lo ha abbracciato per non lasciarlo girare. L'argentino, poi, è andato anche a segno.