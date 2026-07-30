Calciomercato Roma: continua la trattativa per Read. Il Feyenoord non ha rifiutato l'offerta da 25 milioni. Si cerca l'intesa finale

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Salah-Eddine non rientra nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. La Roma ha messo sul mercato il laterale sinistro ed è arrivata a un'intesa economica con l'Olympiacos per una cessione intorno a...
La Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso la prima parte del ritiro estivo e nella giornata di domani partirà per il Galles. Oggi, a Trigoria, i giallorossi sono scesi in campo per l'ultimo allenament...
La Roma nella giornata di domani volerà per il Galles per la seconda parte del ritiro estivo. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini nella giornata di oggi è scesa in campo a Trigoria per la sessi...
Loading