Calciomercato Roma: continua la trattativa per Read. Il Feyenoord non ha rifiutato l'offerta da 25 milioni. Si cerca l'intesa finale

VIDEO - Il primo allenamento di Castro tra risate, giochi e il placcaggio di Hermoso

lug 30, 21:57

La Roma di Gian Piero Gasperini ha chiuso la prima parte del ritiro estivo e nella giornata di domani partirà per il Galles. Oggi, a Trigoria, i giallorossi sono scesi in campo per l'ultimo allenament...