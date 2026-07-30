Calciomercato Roma: il Fulham chiude per Garcia del Real Madrid. Si raffredda la pista Endrick per i giallorossi

Uno dei nomi attenzionati dalla Roma per rinforzare l'attacco è quello di Endrick. Il brasiliano di proprietà del Real Madrid rappresenta un'opzione gradita anche per via della sua capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno. La dirigenza giallorossa nelle scorse settimane avrebbe sondato la possibilità di ingaggiare il classe 2006 in prestito. Il Real Madrid, però, nella giornata di oggi ha chiuso per la cessione di Gonzalo Garcia al Fulham per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, un affare che potrebbe rendere complicata l'uscita di Endrick con il club spagnolo che difficilmente si priverà di un altro attaccante. Garcia era in corsa proprio con Endrick per rimanere al Real Madrid nella prossima stagione.