Calciomercato Roma, Soulé resta in uscita: il Milan interessato ma non andrà oltre i 30 milioni

CASTRO: "Volevo venire alla Roma dal primo momento. Vorrei aiutare la squadra e continuare a segnare all'Olimpico. L'accoglienza? È stato bellissimo sentire di essere voluto"

lug 30, 16:32

Sul canale ufficiale della Roma, Santiago Castro ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore giallorosso. L'argentino è stato ufficializzato oggi. Oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di S...