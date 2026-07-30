Calciomercato Roma, Soulé resta in uscita: il Milan interessato ma non andrà oltre i 30 milioni

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La Roma celebra l’arrivo di Santiago Castro con un nuovo contenuto pubblicato sui social. Il club giallorosso ha giocato sul cognome dell’attaccante argentino, trasformando simbolicamente la fermata d...
Sul canale ufficiale della Roma, Santiago Castro ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore giallorosso. L'argentino è stato ufficializzato oggi. Oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di S...
Matias Soulé abbraccia finalmente il suo amico Santiago Castro. Su Instagram l'argentino ha infatti accolto così il neo arrivato dal Bologna. Tra i più felici dell'arrivo di Santiago Castro alla Roma...
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