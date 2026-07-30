Calciomercato Roma: accordo verbale con il Deportivo La Coruña per la cessione di Angelino. Atteso lo scambio dei documenti e la firma

🚨🔵⚪️ Deportivo La Coruña complete verbal agreement to sign Angeliño from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026
Exclusive story from yesterday, confirmed as documents will be exchanged soon before signatures. 🇪🇸 pic.twitter.com/edfXgSf9rW
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Con ogni probabilità non sara Abde Ezzalzouli il nuovo esterno sinistro della Roma. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, la pista è freddissima già da due giorni. Nessun dialogo tra le parti da ieri,...
Nervi tesi in casa Lazio, anche sul campo di allenamento. Durante la sessione odierna, infatti, è scoppiata una lite tra il tecnico Rino Gattuso e Kenneth Taylor. Secondo alcune ricostruzioni Taylor...
Dopo due stagioni in chiaro-scuro, Artem Dovbyk lascia la Roma. L'ucraino, infatti, è un nuovo giocatoRe del Bologna, che ha annunciato l'acquisto sui social. Dovbyk si trasferisce in Emilia in presti...
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