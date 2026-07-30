Instagram, l'accoglienza di Soulé a Castro: "Benvenuto fratello" (FOTO)

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La Roma celebra l’arrivo di Santiago Castro con un nuovo contenuto pubblicato sui social. Il club giallorosso ha giocato sul cognome dell’attaccante argentino, trasformando simbolicamente la fermata d...
Sul canale ufficiale della Roma, Santiago Castro ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore giallorosso. L'argentino è stato ufficializzato oggi. Oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di S...
Matias Soulé resta in uscita dalla Roma, sebbene l'argentino non voglia lasciare la Capitale. Su di lui ci sarebbe il Milan, ma, non sarebbe disposto ad offrire più di 30 milioni di euro. Non solo il...
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