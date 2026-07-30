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Instagram, l'accoglienza di Soulé a Castro: "Benvenuto fratello" (FOTO)

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di MatteoM
giovedì, 30 luglio 2026 alle 15:08
storia soule
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Matias Soulé abbraccia finalmente il suo amico Santiago Castro. Su Instagram l'argentino ha infatti accolto così il neo arrivato dal Bologna. 
Tra i più felici dell'arrivo di Santiago Castro alla Roma c'è sicuramente Matias Soulé, il quale tramite il suo profilo Instagram ha scelto di accoglierlo dedicandogli una storia. La descrizione utilizzata dall'ex Juventus è: "Benvenuto Fratello"

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