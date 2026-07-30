Calciomercato Roma: dalla Turchia, il Besiktas frena per Soulé. La richiesta è troppo alta

Calciomercato Roma: l'obiettivo è Nusa, i contatti stanno andando avanti

lug 30, 10:54

La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e sarebbe un depistaggio. Il vero obiettivo sarebbe Nusa e...