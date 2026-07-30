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Il Milan punta Soulé. Piace l'argentino della Roma, servono 40 milioni

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
giovedì, 30 luglio 2026 alle 7:27
soulé
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Sfumato un mancino, se ne cerca un altro. Konstantinos Karetsas ha salutato ieri i tifosi del Genk con un bel video sui social. Il suo futuro non sarà però al Milan, come sperato da Gerry Cardinale e Ruben Amorim, che aveva provato a convincere il talentino greco con una telefonata nei giorni scorsi, ma al Borussia Dortmund. E il Diavolo? Continua nella sua ricerca, seguendo criteri ormai definiti nei meeting di mercato tra l'allenatore e l'area tecnica: il profilo del candidato ideale è un trequartista/ala mancino che parte da destra e sa lavorare nello stretto, sia accentrandosi sia allargandosi all'occorrenza. Nella short list rossonera c'è il nome di Mathias Soulé, uno che conosce molto bene la Serie A e ha già vestito tre maglie nel nostro campionato (Juventus, Frosinone e Roma).
L'argentino è in uscita dalla Roma che lo va luta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che un paio di clul sauditi (Al Ahli e Al Ittihad erano pronti a mettere sul tavolo un mese fa, quando però l'ex Juventus ha stoppato il trasferimento spiegando che non era interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. Nel frattempo, la Roma ha chiuso il rinnovo di Dybala e l'acquisto di Castro, così per Soulé lo spazio in giallorosso si è ulteriormente ristretto. Il giocatore ha così deciso di valutare situazioni alternative ed è alla ricerca di una sistemazione a lui gradita. I Milan lo sarebbe di sicuro. Il club dei Friedkin punta a monetizzare la sua partenza e, considerato che lo aveva pagato 26 milioni più 4 di bonus, vorrebbe fare una plusvalenza.
La società rossonera considera l'argentino un'opzione interessante (anche se a cifre più basse rispetto alle richieste della Roma) e il suo profilo è uno di quelli tenuti in considerazione per rinforzare il ruolo di sottopunta nel 3-4-2-1. Amorim lo stima e le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, sono ritenute adatte al progetto di calcio che il tecnico ha in mente. In via Aldo Rossi, però, non hanno fretta perché hanno già investito oltre 100 milioni per prendere Ramos, Gila e Diawara, ma soprattutto perché eventualmente Soulé dovrà prendere il posto di Rafa Leao che è ancora un giocatore del Diavolo e ieri è sbarcato nel ritiro di Perth, in Australia, prima tappa della tournée estiva. [...]
(Gasport)

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