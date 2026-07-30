Calciomercato Roma: su Mastantuono ci sono anche i giallorossi

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Konstantinos Koulierakis è ad un passo dalla Roma. Come scrive Filippo Biafora, accordo di massima trovato tra giallorossi e Wolfsburg, i club stanno sistemando in questi minuti i dettagli finali per...
La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e sarebbe un depistaggio. Il vero obiettivo sarebbe Nusa e...
LAROMA24.IT - La Roma è forte su Givairo Read del Feyenoord. Classe 2006, olandese, è esploso nella stagione '24-'25 quando ha collezionato 32 presenze con 2 gol e 7 assist. Aveva iniziato molto bene...
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