Deportivo La Coruña, Hidalgo su Angelino: "È un giocatore di un altro club, posso dire poco. Cerchiamo un terzino sinistro"

Antonio Hidalgo, tecnico del Deportivo La Coruña, ha parlato anche di Angelino, dato ad un passo dal club spagnolo. Il tecnico non si è esposto sul giallorosso, confermando però l'intenzione di prendere un terzino sinistro: "Angeliño è un giocatore di un altro club, non è qui e poco altro posso dire in merito. Proveremo a prendere un terzino sinistro"

👀 Antonio Hidalgo: «Se va a intentar firma un lateral izquierdo»



👤 «Angeliño es un jugador de otro equipo, que no está aquí y poco más puedo decir sobre eso» pic.twitter.com/byZNCPuxn0 — Torre de Marathón (@torredemarathon) July 31, 2026