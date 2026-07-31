Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Endrick: operazione che può entrare nel vivo nelle ultime due settimane di agosto

La Roma non molla la pista Endrick. Come racconta Alfredo Pedullà, l'interessamento dei giallorossi è nato sottotraccia almeno un mese fa. La Roma si è messa in fila da tempo e conosce la tempistica, difficile che se ne parli prima delle ultime due settimane di agosto. I Blancos vogliono comunque mantenere il controllo sul cartellino del giocatore ma i giallorossi confidano di aver qualche chance in più. Se l'operazione dovesse andare in porto, potrebbe tornare in discussione la posizione di Soulé.

(alfredopedulla.com)