Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Endrick: operazione che può entrare nel vivo nelle ultime due settimane di agosto

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C'è già intesa tra i due argentini della Roma Paulo Dybala e Santiago Castro. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l'ex Bologna mostrare la sua esultanza, m...
È Givairo Read il preferito dalla Roma per la corsia di destra. La concorrenza, però, non manca, in particolare quella del Nottingham Forest. Come scrive Filippo Biafora, il club inglese non mollerà l...
Antonio Hidalgo, tecnico del Deportivo La Coruña, ha parlato anche di Angelino, dato ad un passo dal club spagnolo. Il tecnico non si è esposto sul giallorosso, confermando però l'intenzione di prende...
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