Instagram, Dybala-Castro è già intesa vincente: "double mask" per i due argentini (VIDEO)

C'è già intesa tra i due argentini della Roma Paulo Dybala e Santiago Castro. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l'ex Bologna mostrare la sua esultanza, molto simile alla Dybala Mask. Ad un tratto, nel video, è apparso lo stesso Paulo Dybala, che ha quasi invitato Castro a sfoggiare la sua esultanza, con i due che si sono esibiti in una "Double Mask"