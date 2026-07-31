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Instagram, Dybala-Castro è già intesa vincente: "double mask" per i due argentini (VIDEO)

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di FedericoL
venerdì, 31 luglio 2026 alle 12:24
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C'è già intesa tra i due argentini della Roma Paulo Dybala e Santiago Castro. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l'ex Bologna mostrare la sua esultanza, molto simile alla Dybala Mask. Ad un tratto, nel video, è apparso lo stesso Paulo Dybala, che ha quasi invitato Castro a sfoggiare la sua esultanza, con i due che si sono esibiti in una "Double Mask"

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