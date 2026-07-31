News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Scatto da Roma

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 8:15
Nusa
Aggiungi come fonte preferita su Google
Affondare il colpo, oppure desistere. Oggi, prima della partenza per il Galles, Gasperini avrà un nuovo vertice di mercato con il ds D'Amico e Ryan Friedkin in collegamento
È una giornata che indirizzerà, in un senso o nell'altro, la strategia per arrivare ad Antonio Nusa, l'ultimo fronte aperto sulla trequarti, il reparto che da un anno ha bisogno di essere rinforzato. Quella giallorossa è una macchina in grado di sfrecciare a tutta velocità nelle operazioni riguardanti difensori a attaccanti e di ingolfarsi a ripetizione proprio nella zona del campo dove ci sarebbe più bisogno di una sgasata da Champions. A Castro si aggiungerà, già oggi, l'ufficialità dell'acquisto di Koulierakis dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. La Roma ha dunque investito il tesoretto che pensava di utilizzare per Summerville portando a casa un calciatore che tenterà di far lievitare il contingente dei gol segnati e un altro che viceversa proverà a evitarli. Bisogna andarci cauti nel considerarle due riserve: il primo può coesistere con Malen, come dimostrano le prime prove tattiche, il secondo è stato preso per giocarsi il posto con Hermoso sul centro-sinistra. In qualsiasi caso, i soldi in cassa non sono finiti. Mancino, fisico possente da 189 centimetri, abile nei contrasti a terra e in quelli aerei, Koulierakis è dotato di un ottimo tiro da fuori ma soprattutto è in grado di incidere sui calci piazzati, specialità nella quale la Roma è stata carente nel 2025-26. Ha segnato 4 reti nella passata stagione di Bundesliga, gli stessi di Mancini, uno solo in meno di Van Dijk, tutti con la testa. Nella Capitale guadagnerà 1,5 milioni netti per cinque anni. Riguardo Nusa, il calciatore sta provando a forzare la sua uscita dal Lipsia per avvicinarsi una volta per tutte alla Roma. Il progetto di Gasperini lo intriga, attaccante e allenatore si sono già sentiti e hanno trovato un'intesa che va al di là della dimensione economica: l'uomo che con la maglia della Norvegia manda in porta Haaland, avrebbe carta bianca sulla trequarti romanista. Lui partirebbe da sinistra, Dybala da destra, Malen agirebbe davanti, poi c'è la variabile Castro, quella legata a Soulé, il ritorno di Pellegrini e l'ingresso di un'altra ala più giovane, come Cacciamani, classe 2007 del Torino: è l'assetto che Gian Piero pregusta, assemblando un mix potenzialmente devastante di qualità e imprevedibilità. Ogni tipo di piano però rischia di saltare di fronte alle richieste del Lipsia, che vuo le 55 milioni per liberare Nusa. Si udiscono intanto le sirene inglesi. La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 45, anche perché, come spieghiamo a parte, la strada del mercato dovrà passare anche da un terzino destro e da un'alternativa a Wesley a sinistra. Bahoya dell'Eintracht e Mbaye del PSG restano due piste da seguire se Nusa dovesse complicarsi. Oggi, intanto, è il 31 di luglio e il mese extra concesso dall'UEFA per realizzare le famose plusvalenze va esaurendosi. La Roma, con tutta la serenità del mondo, andrà incontro a una multa salata e chissà se anche a una limitazione della rosa nella stagione 2027-28.
(corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Nusa

Koulierakis in chiusura, Nusa resiste

lug 31, 8:44

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La Roma ha ingranato la marcia e ora lo sprint sul mercato fa sognare. Ora Tony D’Amico è deciso a premere forte sul piede dell’acceleratore. Dopo l’acquisto di Santiago...

Castro Soulé Dybala

Milan d'attacco: tra Soulé e Mastantuono

lug 31, 8:40

Roma e Juventus chiamano, con quattro acquisti in due giorni per un totale di 147 milioni, Milan e Inter lavorano per rispondere. I rossoneri, dopo la partenza fulminea che ha portato a Milanello il...

franco baresi

Il cordoglio della Roma per la morte di Baresi: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio"

lug 31, 8:31

Da poco è stata confermata la notizia della morte di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Sui propri social, la Roma si è unita al cordoglio per lo storico difensore del Milan. Dopo la smentita degli s...

NOTIZIE POPOLARI
hellas verona roma ghilardi

Calciomercato Roma, Juventus su Ghilardi: prende quota l’ipotesi di uno scambio con Gatti

lug 30, 17:47
koulierakis-1200x675

Calciomercato Roma: tutto fatto per Koulierakis. Affare da 17 milioni più bonus. Il giocatore atteso nelle prossime ore per visite mediche e firma

lug 30, 11:42
rino gattuso 1

Lazio, alta tensione tra Gattuso e Taylor. Il tecnico caccia l'olandese dall'allenamento (VIDEO)

lug 30, 13:12
Sala-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine non ha accettato l'Olympiacos. I club hanno trovato l'intesa economica

lug 30, 23:31
images (37)

Calciomercato Roma: l'obiettivo è Nusa, i contatti stanno andando avanti

lug 30, 10:54
images (36)

Calciomercato Roma: continua la trattativa per Read. Il Feyenoord non ha rifiutato l'offerta da 25 milioni. Si cerca l'intesa finale

lug 30, 23:33
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Trigoria: l'allenamento di giovedì 30.07.2026

Il primo giorno di Castro a Roma 30.07.2026

Il primo giorno di Castro a Roma 30.07.2026

Loading