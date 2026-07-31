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Koulierakis in chiusura, Nusa resiste

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 31 luglio 2026 alle 8:44
Nusa
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IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La Roma ha ingranato la marcia e ora lo sprint sul mercato fa sognare.
Ora Tony D’Amico è deciso a premere forte sul piede dell’acceleratore. Dopo l’acquisto di Santiago Castro, la Roma è in chiusura per Kostantinos Koulierakis. Il centrale del Wolsfburg ha aperto al trasferimento nella Capitale e ore le due parti sono in contatto per trovare la quadra finale sull’operazione. Circa 15 milioni entreranno nelle casse dei tedeschi e in queste ore stanno limando gli ultimi dettagli sui bonus. La Roma è al lavoro anche per trovare il sostituto di Celik, ovvero il titolare sulla corsia di destra. Gasperini non sembrerebbe convinto a pieno di affidare la fascia destra a Rensch e quindi, insieme al ds, sta monitorando volti nuovi da piazzare in quel posto sulla scacchiera, con l’olandese che sarà il primo sostituto. Il profilo di Fresneda dello Sporting Lisbona rimane in cima alla lista di D’Amico ma non è l’unico nome al vaglio. I giallorossi hanno puntato gli occhi anche su Givairo Read, laterale destro classe 2006 del Feyenoord. Gli olandesi chiedono circa 25 milioni, cifra elevata ma tra le mura di Trigoria è il profilo preferito per il ruolo di titolare sulla destra. A sinistra invece c’è l’idea Cacciamani, calciatore del Torino classe 2007 che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Wesley. Per quanto riguarda le uscite sulle fasce Salah-Eddine ha preparato le valigie ed è pronto a lasciare nuovamente la Capitale dopo essere rientrato da poco dopo il prestito della passata stagione al PSV. La Roma ha trovato l’accordo con l’Olympiacos per una cifra totale attorno agli 8 milioni di euro (7 milioni più uno di bonus). Le prossime ore potrebbero essere decisive anche per l’addio di Angeliño. L’esterno spagnolo non è mai riuscito a tornare ai suoi livelli e per questo Gasp non intende puntare su di lui. Per lui si è fatto avanti il Deportivo La Coruña e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca per l’operazione chiusa sulla base di un prestito con riscatto a 2 milioni di euro. Il colpo che tutto il popolo giallorosso attende è quello dell’attaccante sinistro. Mentre si attendono novità sul rinnovo di Pellegrini per il quale manca soltanto l’avallo dei Friedkin, D’Amico è al lavoro sui tavoli delle trattative per gli obiettivi concordati con Gasp. L’investimento sarà sicuramente il più importante e la Roma si appresta a mettere a segno il grande colpo. La pista Nusa rimane aperta con il norvegese che ha dato il suo ok per il trasferimento in giallorosso ma manca ancora l’accordo tra i club e si attende l’apertura completa. I tedeschi non intendono scendere sotto i 55 milioni e la Roma studia la giusta strategia. La pista Ezzalzouli è in salita a causa dell’ambiziosa richiesta del Betis. Ancora viva invece l’idea Endrick con i giallorossi che vorrebbero portarlo nella Capitale in prestito ma inserendo un diritto di riscatto, si aspetta il via libera da Madrid. Le carte sono sul tavolo, ora è il momento di chiudere.
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