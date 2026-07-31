Il cordoglio della Roma per la morte di Baresi: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio"

L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.— AS Roma (@OfficialASRoma) July 31, 2026
Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari.
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La Roma ha ingranato la marcia e ora lo sprint sul mercato fa sognare. Ora Tony D’Amico è deciso a premere forte sul piede dell’acceleratore. Dopo l’acquisto di Santiago...
Roma e Juventus chiamano, con quattro acquisti in due giorni per un totale di 147 milioni, Milan e Inter lavorano per rispondere. I rossoneri, dopo la partenza fulminea che ha portato a Milanello il...
Allarme, allarme rosso. Allarme giallorosso, per meglio dire. I tifosi granata sono in fibrillazione, per usare un eufemismo, per il destino di Alessio Cacciamani. Temono che passa venir già venduto,...
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