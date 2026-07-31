Il cordoglio della Roma per la morte di Baresi: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio"

Da poco è stata confermata la notizia della morte di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Sui propri social, la Roma si è unita al cordoglio per lo storico difensore del Milan.

Dopo la smentita degli scorsi giorni, purtroppo è arrivata la conferma: è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi, storica bandiera del Milan e leggenda del mondo del calcio. Al cordoglio per la sua morte ha partecipato anche la Roma, che sui propri profili social si è unita al lutto delle altre squadre.

"L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, che con la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".