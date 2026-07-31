Milan d'attacco: tra Soulé e Mastantuono

Roma e Juventus chiamano, con quattro acquisti in due giorni per un totale di 147 milioni, Milan e Inter lavorano per rispondere.

I rossoneri, dopo la partenza fulminea che ha portato a Milanello il centravanti Ramos e il difensore Gila, vogliono accontentare Amorim, alla ricerca di un trequartista. [...] Tornando al mercato in entrata, da Madrid arriva la tentazione Mastantuono, argentino potenzialmente devastante ma non in grado di esprimere tutto il suo potenziale visti i 18 anni e la concorrenza spietata. I Blancos lo vorrebbero cedere in prestito secco, il Milan chiede quantomeno una formula simile a quella offerta al Como per Nico Paz. Tra le possibili alternative ai due anche Soulé, che la Roma vuole vendere per fare cassa, e l'inglese Ethan Nwaneri, classe 2007 dell'Arsenal, il secondo esordiente più giovane della storia dei Gunners. [...]

(La Repubblica)