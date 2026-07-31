Calciomercato Roma, ag. Ezzalzouli: "Nulla di vero riguardo ai giallorossi. Rimarrà al Betis"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma non molla la pista Endrick. Come racconta Alfredo Pedullà, l'interessamento dei giallorossi è nato sottotraccia almeno un mese fa. La Roma si è messa in fila da tempo e conosce la tempistica,...
C'è già intesa tra i due argentini della Roma Paulo Dybala e Santiago Castro. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l'ex Bologna mostrare la sua esultanza, m...
È Givairo Read il preferito dalla Roma per la corsia di destra. La concorrenza, però, non manca, in particolare quella del Nottingham Forest. Come scrive Filippo Biafora, il club inglese non mollerà l...
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