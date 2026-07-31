Calciomercato Roma, ag. Ezzalzouli: "Nulla di vero riguardo ai giallorossi. Rimarrà al Betis"

Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Endrick: operazione che può entrare nel vivo nelle ultime due settimane di agosto

lug 31, 12:51

La Roma non molla la pista Endrick. Come racconta Alfredo Pedullà, l'interessamento dei giallorossi è nato sottotraccia almeno un mese fa. La Roma si è messa in fila da tempo e conosce la tempistica,...