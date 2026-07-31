Calciomercato Roma, il Nottingham Forest non molla Read: inglesi pronti a rilanciare sull'ingaggio

Eh, ma pure loro lo vogliono tanto e sono pronti a rilanciare, soprattutto sull'ingaggio— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 31, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma non molla la pista Endrick. Come racconta Alfredo Pedullà, l'interessamento dei giallorossi è nato sottotraccia almeno un mese fa. La Roma si è messa in fila da tempo e conosce la tempistica,...
C'è già intesa tra i due argentini della Roma Paulo Dybala e Santiago Castro. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l'ex Bologna mostrare la sua esultanza, m...
Antonio Hidalgo, tecnico del Deportivo La Coruña, ha parlato anche di Angelino, dato ad un passo dal club spagnolo. Il tecnico non si è esposto sul giallorosso, confermando però l'intenzione di prende...
Loading